К концу недели погода в Москве испортится

Наслаждаться жаркой летней погодой жителям и гостям столицы России осталось недолго. Хорошая погода сохранится только в первой половине недели.

Уже к концу рабочей пятидневки в Москву придет похолодание.

"Потепление, которое мы так долго ожидали, с температурой в пределах 25-27 градусов, продержится практически до конца недели — это хорошая новость. Хотя кратковременные дожди и грозы не прекратятся, по-прежнему преимущественно в вечернее и послеполуденное время гроз будет много, иногда они даже могут быть очень сильными. Но тем не менее будет тепло, температура выше нормы", — сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Он отметил, что в выходные в столице будет прохладно. Похолодание сохранится до середины следующей недели.

Причем такая погода ожидается на всей территории европейской части России. Первые дни августа не будут жаркими. Столбики термометров стремительно поползут вниз и в Поволжье. Днем будет около +20 градусов, иногда ниже.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в августе погода будет соответствовать климатической норме. Аномальной жары не предвидится, но будет тепло, как и должно быть в последний месяц лета.