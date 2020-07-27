Больше 700 пар вступили в брак в Москве за минувшие выходные

За два дня на прошлой неделе в Москве количество официально зарегистрированных семей увеличилось более чем на 700. Москвичи массово женились накануне дня ВМФ.

Регистрации шли 24 и 25 июля.

"День Военно-морского флота в этом году пользуется особой популярностью у молодоженов. Накануне праздника поженились более 700 пар. Кроме того, во Дворце бракосочетания №1 с субботы на воскресенье прошли ночные регистрации брака, там поженилось максимальное количество пар — около 10", — пояснили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Отмечается, что нередко в таких парах супруг оказывался военным ВМФ. Порядок подачи заявления на регистрацию брака в данном случае не отличается от обычного.

Ранее "Правда.Ру" писала, что пара из Швеции и Норвегии поженилась на границе двух стран. Влюбленным не позволили воссоединиться из-за эпидемии коронавируса, поэтому они решили устроить церемонию на стыке государств. Жених из Швеции и невеста из Норвегии встретились на приграничной территории и обменялись кольцами через заградительную ленту.