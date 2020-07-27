В двух регионах России прирост инфицированных больше 200 человек

Положительные тесты на коронавирус получили жители 84 регионов России. Как сообщает оперативный штаб, у 24,9% не было внешних проявлений инфекции.

Наибольший прирост инфицированных в Москве. В столице за сутки коронавирус подхватили 694 человека. Жертвами инфекции стали 13 местных жителей, вылечились 264 пациента. За месяц прирост сократился на 7,5%.

🔹49,3% — от 18 до 45 лет

🔹30,7% — от 46 до 65 лет

🔹8,8% — от 66 до 79 лет

🔹3,9% — старше 80 лет

🔹7,3% — дети

Большой прирост новых заражений в Свердловской области. Здесь диагноз "коронавирус" поставили еще 252 местным жителям. По 188 новых случаев в Нижегородской области и Ханты-Мансийском автономном округе, 172 — в Санкт-Петербурге, 165 — в Иркутской области, 162 — в Красноярском крае, 158 — в Мурманской области.

Еще в трех регионах России меньше десятка новых случаев. Так, в Севастополе и Чукотском АО — по одному инфицированному, в Еврейской АО — три.

Всего за сутки в России зарегистрировано 5635 новых случаев коронавируса. Скончались 85 человек, выздоровели — 3079 пациентов.