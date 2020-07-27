За сутки в России число инфицированных COVID выросло на 5,6 тыс человек

Жертвами коронавируса в России стали уже 13 154 человека. Столько летальных исходов от COVID зарегистрировано в стране с начала эпидемии.

За минувшие сутки их число увеличилось на 85 человек. Днем ранее сообщалось о 77 летальных исходах, еще на сутки ранее их было 146.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки прирост инфицированных в стране составил 5 635 человек. Это меньше, чем за последние дни. Так, накануне было 5765 новых случая заражения COVID, днем ранее — 5871. Всего с начала эпидемии выявлено 818 120 случаев коронавируса.

Выздороветь смогли уже 603 329 россиян. Из них за последние сутки — 3 079 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже более 27,1 миллиона тестов на коронавирус. За последние 24 часа их сделано 239 тысяч. Под наблюдением врачей остаются 263,7 тысячи россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что детей в России не будут вакцинировать от коронавируса. Несмотря на то, что их нужно прививать в первую очередь, разработанное средство подходит только для взрослых.