Спасатели предупреждают об опасности смерчей в Сочи

В Сочи ожидаются сильный ветер и смерчи. В регионе объявлено экстренное предупреждение.

Местным жителям не советуют выходить из дома.

"До конца суток 27 июля над Чёрным морем на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях", — сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На прошлой неделе смерчи уже возникали в курортном районе. Один из них, образовавшись в море, вышел на берег в Имеретинской низменности. Сильные порывы вихря испортили пляжную мебель и палатки.

Ранее "Правда.Ру" писала, что курорты Краснодарского края и Крыма переполнены туристами. И отельеры делают все возможное, чтобы нажиться на отдыхающих. Им необходимо окупить период простоя, который случился в месяцы изоляции и ограничений, а также восполнить расходы, которые они понесли, чтобы выполнить требования санитарных врачей.

Накануне в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Синоптики предупреждали о ливнях, граде и шквалистом ветре.