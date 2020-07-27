Почти 1,8 миллиона человек прошли в июне через аэропорты Москвы

В 3,6 раза вырос пассажиропоток в аэропортах Москвы. Сравнение приводится с маем 2020 года.

При этом по сравнению с июнем прошлого года число пассажиров снизилось от 50 до 80 процентов. Данные по аэропортам "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" приводит Росавиация.

Наибольший прирост отмечается во "Внуково". Здесь в июне пассажиропоток составил 470,9 тысячи человек. Это в 8,4 раза больше, чем в предыдущий месяц.

В "Домодедово" число пассажиров увеличилось до 716,8 тысячи человек, что в 3,3 раза больше, чем в мае. А через "Шереметьево" в июне прошли 611,9 тысячи человек. И это в 2,7 раза больше, чем месяцем ранее.

Общее количество пассажиров в июне составило около 1,8 миллиона человек. В мае их было 497,2 тысячи человек.

Напомним, что с 1 августа Россия разрешила международное авиасообщение. Россияне смогут полететь в три страны: Турцию, Британию, Танзанию. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 10 августа самолеты будут летать на морские курорты Турции.