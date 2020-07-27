Михаил Дегтярев впервые пообщался с протестующими в Хабаровске

В воскресенье, 26 июня, врио губернатора Хабаровского края дважды пообщался с участниками протеста в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств экс-главы региона Сергея Фургала. Один раз -днем, второй - поздно вечером, вернувшись из рабочей поездки в Совгавань и Ванино.

Напомним, что Михаил Дегтярев несколько дней после прибытия в Хабаровск отказывался выходить к митингующим, аргументируя свое нежелание "говорить с народом в таком формате" тем, что он "не хочет нарушать закон" и "поддаваться давлению".

Михаил Дегтярёв на встрече с хабаровчанами: Я к диалогу готов pic.twitter.com/OPF2sdByuf — Взгляд (@vzglyad) July 26, 2020

"На крики: Дегтярев, выходи, я не выйду. Надо себя не уважать, чтоб выскакивать под чьим бы то ни было давлением", — заявил политик.

По словам Дегтярева, общаться с тысячами людей он, как представитель власти, может только в том случае, если мероприятие будет санкционировано. А поскольку в настоящее время это не позволяет сделать эпидобстановка, врио губернатора предложил выстроить общение путем создания народного совета, куда войдут один-два представителя от движения в поддержку Фургала.