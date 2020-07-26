Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал жителей региона прекратить несанкционированные акции протеста и митинги в поддержку арестованного Сергея Фургала.

"Вас я призываю: надо заканчивать с этим. Судьба Сергея Ивановича в руках правосудия. Партия ему помогает. Пожелаем им успеха. Москва всё услышала, вас вся страна наблюдает. Поэтому я всё-таки буду призывать без остановки, чтобы несанкционированные митинги во время режима ограничений не проводить", — обратился глава региона к жителям.