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Дегтярёв призвал прекратить митинги в поддержку Фургала

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал жителей региона прекратить несанкционированные акции протеста и митинги в поддержку арестованного Сергея Фургала.

"Вас я призываю: надо заканчивать с этим. Судьба Сергея Ивановича в руках правосудия. Партия ему помогает. Пожелаем им успеха. Москва всё услышала, вас вся страна наблюдает. Поэтому я всё-таки буду призывать без остановки, чтобы несанкционированные митинги во время режима ограничений не проводить", — обратился глава региона к жителям.

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