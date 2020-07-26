В Новосибирске почтальонка присвоила президентские выплаты ветеранам

Жительницу Новосибирска, которая работает почтальоном осудят за хищение президентских выплат ветеранам ВОВ, которые им положены в связи с 75-летием Победы.

"Присвоение или растрата с использованием служебного положения", — так охарактеризовали совершенное преступление в Первомайском районном суде.

По информации из дела, Оксана Лихолат с 7 апреля по 7 мая 2020 года обязывалась доставить положенные пенсионерам выплаты, но до получателей они так и не дошли.

Как выяснилось, женщина подделала подписи шести ветеранов для отчета, а деньги оставила себе.