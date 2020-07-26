В социальных сетях идёт активное обсуждение видео, на котором запечатлена жительница Кургана, идущая по улице с ребенком на поводке.
Пользователи осудили женщину, однако оказалось, ребенок страдает от низкофункционального аутизма. Он не может говорить и не понимает когда ему грозит опасность.
"Если он убежит, я его догоню, но для того, чтобы догнать, мне сначала нужно было бы оставить полуслепого и не понимающего окружающего мира дедушку одного на улице. Пока я бы объясняла ему, что мне нужно догнать сына, могло бы случиться что-нибудь страшное", — объяснилась женщина.
Экс-министр иностранных дел Украины высказался о Крыме в Facebook.