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В Кургане женщина вела сына-аутиста "на поводке"

Россия » Урал » Курган

В социальных сетях идёт активное обсуждение видео, на котором запечатлена жительница Кургана, идущая по улице с ребенком на поводке.

Пользователи осудили женщину, однако оказалось, ребенок страдает от низкофункционального аутизма. Он не может говорить и не понимает когда ему грозит опасность.

"Если он убежит, я его догоню, но для того, чтобы догнать, мне сначала нужно было бы оставить полуслепого и не понимающего окружающего мира дедушку одного на улице. Пока я бы объясняла ему, что мне нужно догнать сына, могло бы случиться что-нибудь страшное", — объяснилась женщина.

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