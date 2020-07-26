В Кургане женщина вела сына-аутиста "на поводке"

В социальных сетях идёт активное обсуждение видео, на котором запечатлена жительница Кургана, идущая по улице с ребенком на поводке.

Пользователи осудили женщину, однако оказалось, ребенок страдает от низкофункционального аутизма. Он не может говорить и не понимает когда ему грозит опасность.