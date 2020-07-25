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Россия » Поволжье » Саратов

О страшной находке сотрудники охранной организации узнали утром 25 июля во время обхода территории.

По информации СУ СКР, при обнаружении части тела сторож незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

"При обследовании прилегающей территории был найден труп мужчины, который, по предварительным данным, пролежал там около двух месяцев", — сообщает ведомство.

Следователи смогли установить личность погибшего, им оказался пятидесятилетний мужчина из Волгограда.

Причина смерти и другие обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами.

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