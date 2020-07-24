Пропавшая в Башкирии 10-летняя девочка утонула в реке

По данным следствия, 19 июля девочка приехала на сенокос с отцом в Нуримановский район Башкирии. Она решила повидаться с двоюродной сестрой, которая рыбачила на реке Уфе. Но не дошла до нее.

К поискам ребенка подключились волонтеры, полицейские, добровольцы. Тело же девочки случайно обнаружил пастух, переправлявшийся с одного берега на другой.

Ребенок был найден мертвым в пяти километрах от места происшествия.