Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предупредил российских туристов о новой схеме работы мошенников.
При покупке билетов на поезд или самолет в Крым через интернет пользователи видят неизвестную ошибку, однако с карты жертвы происходит списание средств.
"Можно десять раз покупать билет, тратить деньги, а на сайте будет указана ошибка, что ваш платеж не прошел", — сказал Зотов в пресс-центре крымского представительства МИА "Россия сегодня".
Зотов предупредил о том, что электронные билеты необходимо покупать только на официальном сайте перевозчика.
На Николо-Архангельском кладбище в Балашихе состоялось прощание с фигуристкой Екатериной Александровской.