Туристов предупреждают о мошенниках, продающих билеты в Крым

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предупредил российских туристов о новой схеме работы мошенников.

При покупке билетов на поезд или самолет в Крым через интернет пользователи видят неизвестную ошибку, однако с карты жертвы происходит списание средств.

"Можно десять раз покупать билет, тратить деньги, а на сайте будет указана ошибка, что ваш платеж не прошел", — сказал Зотов в пресс-центре крымского представительства МИА "Россия сегодня".

Зотов предупредил о том, что электронные билеты необходимо покупать только на официальном сайте перевозчика.