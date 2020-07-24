Пьяный охранник в больнице вызывал пациента "поговорить"

Охранник больницы в Краснодаре подошел к ожидающему своей очереди пациенту и начал хамить в грубой форме.

Пришедшая с травмированным мужем супруга записала конфликт на мобильный телефон, в котором охранник вызывает больного "поговорить", угрожает ему "сломать голову", и поделилась роликом в социальных сетях.

Администрация извинилась за инцидент и сообщила о начале служебного расследования.