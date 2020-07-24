Охранник больницы в Краснодаре подошел к ожидающему своей очереди пациенту и начал хамить в грубой форме.
Пришедшая с травмированным мужем супруга записала конфликт на мобильный телефон, в котором охранник вызывает больного "поговорить", угрожает ему "сломать голову", и поделилась роликом в социальных сетях.
Администрация извинилась за инцидент и сообщила о начале служебного расследования.
"Считаем действия сотрудника охранного предприятия абсолютно недопустимыми и приносим свои извинения за неудобства", — сообщила пресс-служба "КБ СМП" в социальных сетях.
На Николо-Архангельском кладбище в Балашихе состоялось прощание с фигуристкой Екатериной Александровской.