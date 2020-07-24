Олимпийский чемпион по вольной борьбе Иваницкий потерялся в лесу

Полиция разыскивает мужчину, который ушел в лес за грибами и больше не выходил на связь. Его поиски продолжаются вторые сутки.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству ТАСС о том, что инцидент произошел в подмосковном городе Рузе.

"22 июля в окрестностях Рузы ушел в лес и не вернулся 82-летний Александр Иваницкий", — сообщает источник.

К поискам привлекли водолазов и один вертолет. Известно, что у реки найдены личные вещи Иваницкого.

Александр Иваницкий — заслуженный мастер спорта СССР, чемпион и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, являлся призёром чемпионата СССР по самбо, многократным чемпионом мира по вольной борьбе. В 1964 году стал олимпийским чемпионом.