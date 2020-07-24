Участок "красной" ветки метро Москвы закроется почти до конца июля

Пресс-служба метро сообщила, что все станции от "Саларьево" до "Коммунарки" будут закрыты из-за проведения ремонтных работ.

Участок Сокольнической линии московского метрополитена не будет работать с 23:00 24 июля до 5:30 28 июля.