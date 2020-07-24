Пресс-служба метро сообщила, что все станции от "Саларьево" до "Коммунарки" будут закрыты из-за проведения ремонтных работ.
Участок Сокольнической линии московского метрополитена не будет работать с 23:00 24 июля до 5:30 28 июля.
"Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути", — говорится в сообщении.
Артефакты, найденные археологами в пещере в Центральной Мексике, являются убедительным доказательством того, что люди заселяли континент на 15 тысяч лет раньше, чем принято считать.