В двух регионах России за сутки прирост составил больше двухсот человек

Жители 84 регионов России заболели коронавирусом. В двух регионах из них за сутки выявлено больше двухсот случаев.

Так, в Москве прирост инфицированных составил 645 человек. Как отмечают в оперативном штабе, за месяц число новых заболевших сократилось на 20,5%. Уже больше трех недель показатели прироста находятся на рекордно низком уровне.

Среди новых коронавирусных больных в столице:

🔹50,1% — от 18 до 45 лет

🔹30,1% — от 46 до 65 лет

🔹9,3% — от 66 до 79 лет

🔹4,3% — старше 80 лет

🔹6,2% — дети

На втором месте идет Свердловская область. Здесь за сутки COVID-19 диагностировали у 248 местных жителей. Завершает тройку лидеров по приросту зараженных Ханты-Мансийский автономный округ, где коронавирусом заболели еще 196 человек.

Как отмечают врачи, у 25,4% новых инфицированных нет внешних проявлений заболевания. Всего за сутки в России коронавирус подхватили еще 5 811 человек. 154 пациента скончались, 8 444 человека выздоровели.

В трех регионах страны за сутки инфекцию диагностировали менее чем у десятка человек. Так, в Ненецком АО один новый случай заражения, в Еврейской АО — два, в Севастополе — шесть.