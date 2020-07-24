Больше 5,8 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

Прирост инфицированных в России снижается с каждым днем. За минувшие сутки число коронавирусных больных в стране увеличилось на 5 811 человек.

Накануне сообщалось о 5 848 зараженных, еще на день раньше — о 5 862 инфицированных. Как сообщает оперативный штаб, с начала эпидемии в России зарегистрировано 800 849 случаев коронавируса.

Победить инфекцию смогли уже 588 774 человека. Из них за минувшие сутки — 8 444 человека.

Число жертв COVID в России перевалило за 13 тысяч. За минувшие сутки скончались 154 пациента. Накануне было 147 летальных исходов, днем ранее — 165. Всего вирус унес жизни 13 046 россиян.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено больше 26,3 миллиона тестов на коронавирус. Из них за последние 24 часа — 299 тысяч тестов. Под наблюдением врачей остаются 366,3 тысячи россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что капуста, огурцы и кимчи также эффективны от COVID как защитные маски. К такому выводу пришли ученые Университета Монпелье во Франции. Они выяснили, что самые низкие показатели смертности от коронавируса в Болгарии, Греции и Румынии. В этих странах популярна капуста и блюда из нее.