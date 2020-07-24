У госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге появится новый корпус. В нем смогут принять 302 стационарных пациентов.

Таким образом город наращивает коечный фонд и готовится к любому развитию ситуации с коронавирусом.

"Мы должны подготовиться к самым разным ситуациям и к самому сложному эпидемическому сценарию. Он не обязательно состоится, но город должен быть готов. Сейчас мы развиваем сеть медицинских стационаров, чтобы в случае необходимости их можно было оперативно перевести на работу в условиях эпидемии.

Новый корпус госпиталя для ветеранов войн будет построен до конца этого года по новейшим петербургским технологиям. Николаевская больница в Петергофе после ремонта готовится при необходимости принимать инфекционных больных. Там построен санпропускник, проводится кислород. Это еще дополнительно 320 коек. Завершается шестилетний долгострой — новый корпус 33-й городской больницы в Колпино. В случае необходимости он также может быть перепрофилирован для оказания помощи больным с COVID-19", — пояснил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.