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В Петербурге строят новую больницу

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

У госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге появится новый корпус. В нем смогут принять 302 стационарных пациентов.

Таким образом город наращивает коечный фонд и готовится к любому развитию ситуации с коронавирусом.

"Мы должны подготовиться к самым разным ситуациям и к самому сложному эпидемическому сценарию. Он не обязательно состоится, но город должен быть готов. Сейчас мы развиваем сеть медицинских стационаров, чтобы в случае необходимости их можно было оперативно перевести на работу в условиях эпидемии.

Новый корпус госпиталя для ветеранов войн будет построен до конца этого года по новейшим петербургским технологиям. Николаевская больница в Петергофе после ремонта готовится при необходимости принимать инфекционных больных. Там построен санпропускник, проводится кислород. Это еще дополнительно 320 коек. Завершается шестилетний долгострой — новый корпус 33-й городской больницы в Колпино. В случае необходимости он также может быть перепрофилирован для оказания помощи больным с COVID-19", — пояснил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. Поэтому постепенно власти снимают ранее введенные ограничения.

Накануне стало известно, что Беглов подписал закон, который запрещает в барах, расположенных в жилых домах, продавать алкоголь. Документ вступит в силу 1 января 2021 года.

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