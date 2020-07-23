В Краснодарском крае обманутым дольщикам компенсировали потери

В администрации Краснодарского края сообщили о том, что из федерального фонда было выплачено около 1,2 миллиарда рублей на компенсации обманутым дольщикам.

По словам главы края Вениамина Кондратьева, более пятисот человек уже получили данные выплаты.

"Их получили уже 509 человек", — сообщил губернатор.

Уточняется, что еще около полусотни человек ждут своей очереди на получение компенсации.