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Замглавы Банка России назвал средний возраст жертв мошенников

Россия

Первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал о том, что телефонные мошенники перестали интересоваться людьми пожилого возраста.

По его словам, возрастная категория жертв значительно уменьшилась. Мошенников больше интересуют люди в возрасте от 30 до 45 лет.

Отмечается, что сумма, которую злоумышленники выманивают у каждой жертвы, составляет в среднем десять тысяч рублей.

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