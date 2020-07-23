Замглавы Банка России назвал средний возраст жертв мошенников

Первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал о том, что телефонные мошенники перестали интересоваться людьми пожилого возраста.

По его словам, возрастная категория жертв значительно уменьшилась. Мошенников больше интересуют люди в возрасте от 30 до 45 лет.

Отмечается, что сумма, которую злоумышленники выманивают у каждой жертвы, составляет в среднем десять тысяч рублей.