В Красногорске между прохожим мужчиной и женщиной с ребенком возникла словесная перепалка.
"Женщина гуляла с дочерью, и между ней и неизвестным мужчиной возник словесный конфликт", — рассказал источник в правоохранительных органах агентству "Москва".
Во время ссоры мужчина выстрелил в голову годовалой девочке из газового пистолета.
Ребенка госпитализировали в отделение хирургии с химическими ожогами.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.