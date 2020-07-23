Незнакомый мужчина выстрелил в ребенка во время ссоры с его матерью

В Красногорске между прохожим мужчиной и женщиной с ребенком возникла словесная перепалка.

"Женщина гуляла с дочерью, и между ней и неизвестным мужчиной возник словесный конфликт", — рассказал источник в правоохранительных органах агентству "Москва".

Во время ссоры мужчина выстрелил в голову годовалой девочке из газового пистолета.

Ребенка госпитализировали в отделение хирургии с химическими ожогами.