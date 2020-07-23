Всего в трех регионах России за сутки прирост новых случаев коронавируса составил больше двухсот. Это Москва, Свердловская и Нижегородская области.
Так, в столице за сутки коронавирус подхватили 608 человек:
🔹 53,9% — от 18 до 45 лет.
🔹 27,5% — от 46 до 65 лет.
🔹 6,9% — от 66 до 79 лет.
🔹 4,3% — старше 80 лет.
🔹 7,4% — дети.
В Свердловской области положительные тесты на коронавирус получили 249 местных жителей, в Нижегородской области — 202.
Всего в России за сутки COVID-19 диагностирован у 5 848 человек. Как отмечают представители оперативного штаба, у 27,7% из них не было внешних проявлений инфекции. Жертвами стали 147 россиян, вылечились 8 277 человек.
В шести регионах за сутки число инфицированных увеличилось более, чем на полторы сотни:
В четырех регионах прирост составил менее десятка человек. Так, в Еврейской АО всего один новых случай заражения, в Чукотском АО — два, в Калмыкии — пять, в Чечне — девять.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.