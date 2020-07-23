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Оперштаб: у каждого третьего нового инфицированного нет признаков COVID

Россия

Всего в трех регионах России за сутки прирост новых случаев коронавируса составил больше двухсот. Это Москва, Свердловская и Нижегородская области.

Так, в столице за сутки коронавирус подхватили 608 человек:

🔹 53,9% — от 18 до 45 лет.

🔹 27,5% — от 46 до 65 лет.

🔹 6,9% — от 66 до 79 лет.

🔹 4,3% — старше 80 лет.

🔹 7,4% — дети.

В Свердловской области положительные тесты на коронавирус получили 249 местных жителей, в Нижегородской области — 202.

Всего в России за сутки COVID-19 диагностирован у 5 848 человек. Как отмечают представители оперативного штаба, у 27,7% из них не было внешних проявлений инфекции. Жертвами стали 147 россиян, вылечились 8 277 человек.

В шести регионах за сутки число инфицированных увеличилось более, чем на полторы сотни:

  • Ханты-Мансийский автономный округ (+198).
  • Санкт-Петербург (+184).
  • Мурманская область (+177).
  • Иркутская область (+176).
  • Ямало-Ненецкий автономный округ (+170).
  • Алтайский край (+166).

В четырех регионах прирост составил менее десятка человек. Так, в Еврейской АО всего один новых случай заражения, в Чукотском АО — два, в Калмыкии — пять, в Чечне — девять.

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