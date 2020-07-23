Число новых случаев коронавируса в России составило 5848 за сутки

Положительные тесты на коронавирус получили еще 5 848 россиян. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Отмечается, что новые инфицированные есть в 83 регионах страны. Накануне прирост составил 5 862 человека, днем ранее было 5 842 новых случая. С начала эпидемии в России зарегистрировано 795 038 коронавирусных больных.

Выздороветь смогли уже 580 330 человек. Из них за последние сутки — 8 277 пациентов.

За сутки от коронавируса скончались 147 россиян. Накануне жертв было 165, еще на день раньше — 153. Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 12 892 летальных случая от COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже более 26 миллионов тестов на коронавирус. Только за последние сутки их сделано 296 тысяч. Под наблюдением медиков остаются 267,3 тысячи россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 15 миллионов. Жертвами инфекции стали 620 257 человек.

В России впервые зарегистрирован повторный случай заражения COVID. Он выявлен во Владимирской области. Второй раз коронавирусом заболел один из медицинских сотрудников.