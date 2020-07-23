Депутаты тайным голосованием избрали нового мэра Благовещенска

Первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев был избран на пост главы города.

Путем тайного голосования депутаты Благовещенской городской думы избрали нового мэра.

"За Олега Имамеева проголосовал 21 депутат, два человека воздержались и один бюллетень был пустой", — сообщили в пресс-службе гордумы агентству РИА "Новости".

Имамеев займет новый пост уже в эту субботу после инаугурации.