Владимирская область: зарегистрировано повторное заражение COVID

Губернатор Владимирской области сообщил, что медицинский работник одной из больниц повторно заразился коронавирусной инфекцией.

Сообщение прозвучало в ходе прямого эфира Владимира Сипягина в соцсети "Инстаграм" и стало первым официальным объявлением о повторном инфицировании COVID в России: