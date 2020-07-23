Губернатор Владимирской области сообщил, что медицинский работник одной из больниц повторно заразился коронавирусной инфекцией.
Сообщение прозвучало в ходе прямого эфира Владимира Сипягина в соцсети "Инстаграм" и стало первым официальным объявлением о повторном инфицировании COVID в России:
"Один из медиков, по информации, которую я сегодня получил, заразился коронавирусом второй раз за два месяца".
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