Премьер-министр РФ: бизнесу кредитовали 93 миллиарда рублей под 0%

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о количестве кредитных договоров во время пандемии на выплату зарплат. Для данных нужд кредиты выдавались с нулевыми процентами.

"По этой программе банками заключено около 40 тысяч кредитных договоров", — рассказал Мишустин.

Уточняется, что общая сумма выданных кредитов составляет около 93 миллиардов рублей.