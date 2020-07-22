Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о количестве кредитных договоров во время пандемии на выплату зарплат. Для данных нужд кредиты выдавались с нулевыми процентами.
"По этой программе банками заключено около 40 тысяч кредитных договоров", — рассказал Мишустин.
Уточняется, что общая сумма выданных кредитов составляет около 93 миллиардов рублей.
От Украины могут отделиться восемь областей в случае нового Майдана. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.