Власти Москвы сообщили о принятии решения по поводу проведения выпускного для школьников.
"Хочу всех обрадовать: показатели заболеваемости действительно идут вниз, и мы можем на сегодняшний день организовать и провести праздник для московских выпускников", — сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова.
Уточняется, что праздник пройдет 24 июля в городском парке Горького.
От Украины могут отделиться восемь областей в случае нового Майдана. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.