Власти Москвы сообщили о принятии решения по поводу проведения выпускного для школьников.

"Хочу всех обрадовать: показатели заболеваемости действительно идут вниз, и мы можем на сегодняшний день организовать и провести праздник для московских выпускников", — сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова.