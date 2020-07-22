Погода на юге России скоро наладится

Погода в разных регионах России 22 июля начнет меняться. На юге прекратятся затяжные ливни.

Непрекращающиеся дожди принесли немало забот жителям южных регионов страны. Улицы в городах затоплены, нарушена работа общественного транспорта.

По словам синоптиков центра погоды "Фобос", причиной такой погоды стал прохладный и влажный арктический воздух. Сегодня он покинет юг России и вернется в основную циркуляцию холодного фронта. Правда, теперь тропические ливни ожидаются на южном Урале — Оренбургской области и Башкирии.

Вместе с дождем придет похолодание. В Уфе, например, температура воздуха остынет до 20 градусов.

А вот на юг России вернется тепло. В Краснодаре к выходным столбики термометров поднимутся до 33-35 градусов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в августе погода будет соответствовать климатической норме. Аномальной жары не предвидится, но будет тепло, как и должно быть в последний месяц лета.