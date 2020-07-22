Аномальное тепло возвращается в ряд регионов России

В ряд российских регионов еще до конца текущей недели вернется аномальное тепло.

Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

По словам синоптика, жара буквально обрушится на север европейской части страны, Якутию и Урал.

"Самая заметная аномалия придется на территорию Якутии - там будет на 14° жарче, чем обычно в это время года - столбики термометров покажут +31° и выше. А в Коми и Архангельской области - в районе +26°".