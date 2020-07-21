Жители Хабаровска встретили нового губернатора стихийным митингом

Жители Хабаровского края остались недовольны назначением Михаила Дегтярёва на должность губернатора региона.

В Instagram экс-депутата появилось множество негативных комментариев от жителей Хабаровска. Самый популярный: "Вы не нужны Хабаровскому краю" набрал пять тысяч лайков.

Вечером 21 июля жители города провели очередной стихийный митинг у здания правительства. Они высказали свою поддержку уволенному губернатору Сергею Фургалу.