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Депутатов ЛДПР в Хабаровском крае стало меньше

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Партия ЛДПР теряет позиции в Хабаровском крае. Из партии вышли сразу два депутата: из думы Хабаровского края — Пётр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска — Александр Каян.

"Мы узнали об этом из роликов Петра Емельянова и Александра Каяна, размещенных в социальных сетях. Емельянов — депутат краевой думы и в настоящее время находится в Москве, поэтому за него сказать не могу. А с Александром Каяном мы вчера обсуждали текущие вопросы, а сегодня утром увидели этот ролик и спросили на заседании думы, действительно ли он принял такое решение, он подтвердил, что планирует уйти", — пояснил руководитель фракции ЛДПР в городской думе Михаил Сидоров.

По словам Каяна, он намерен выйти из партии, но работу в Думе продолжит уже в качестве беспартийного. В своем ролике он подчеркнул, что вступил в партию и поддерживал Сергея Фургала, а сейчас "не имеет морального права оставаться членом партии".

Емельянов также указал, что должен выйти из партии, так как считает себя "честным, порядочным человеком".

Напомним, что бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала отправили в отставку. Решение принял президент Владимир Путин в связи с утратой доверия. Выборы губернатора Хабаровского края пройдут осенью 2021 года.

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