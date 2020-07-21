Дегтярев: готов работать днем и ночью

Мир и согласие наступят в Хабаровском крае. Ради этого врио губернатора региона готов работать до поздней ночи.

Такое заявление сделал Михаил Дегтярев.

"Мир и согласие, я уверен, придут на улицы городов Хабаровского края и в каждый дом в Хабаровском крае. Готов с вами работать день и ночью. Я вам обещаю, что свет в моем окне в рабочем кабинете на 10-м этаже будет гореть до поздней ночи", — подчеркнул он.

Сотрудников правительства глава региона поблагодарил за сохранение стабильной ситуации и попросил "оставаться на местах до особого распоряжения".

Дегтярев отметил, то президент доверил ему очень серьезное дело и "услышал мнение избирателей".

Напомним, что о назначении депутата Государственной Думы Михаила Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края стало известно накануне. Одновременно с этим в отставку отправлен находящийся под следствием Сергей Фургал. Решение принял президент Владимир Путин "в связи с утратой доверия".