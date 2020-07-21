В четырех регионах России нет новых случаев коронавируса

Новые случаи коронавируса выявлены у жителей 81 региона России. У 24,2% инфицированных не было клинических признаков инфекции.

Как сообщает оперативный штаб, наибольший прирост коронавирусных больных, по-прежнему, в Москве. За сутки в столице положительные тесты на COVID-19 получили 602 человека. За этот же период скончались 17 человек, а выздоровели 853 пациента.

В тройке антилидеров также Ханты-Мансийский автономный округ и Свердловская область. В первом регионе 228 новых случаев, во втором — 227. Еще в шести регионах зарегистрировано больше 150 новых инфицированных:

в Нижегородской области (+196);

Санкт-Петербурге (+189);

Алтайском крае (+185);

Иркутской области (+181);

Ямало-Ненецком автономном округе (+178);

Мурманской области (+172).

Хорошо складывается ситуация в девяти регионах, где за сутки прирост составил меньше полутора десятка случаев. Так, в Еврейской АО всего два новых зараженных, в Магаданской области — семь, в Чечне и Костромской области — по десять, в Ингушетии, Калининградской области — по 11, в Карелии и Липецкой области — по 13, в Крыму — 14.

Всего за сутки в России зарегистрировано 5 842 новых случая коронавируса, 153 человека скончались, 8 782 пациента выздоровели.