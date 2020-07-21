В России выявили еще 5 842 новых случая COVID

Еще 5 842 случая коронавируса выявили в России. С начала эпидемии их уже 783 328.

Как сообщает оперативный штаб, данные за последние сутки по приросту инфицированных ниже, чем в предыдущие дни. Так, накануне сообщалось о 5 940 новых случаях заражения, днем ранее — о 6 109 случаях.

На фоне снижения прироста растет число летальных исходов. За последние 24 часа жертвами инфекции стали 153 пациента. Накануне их было 85 человек, еще на день раньше — 95 человек. Всего вирус убил 12 580 россиян.

Выздороветь смогли уже 562 384 пациента. Из них за последние сутки — 8 782 человека. Под наблюдением медиков остаются 270 199 россиян.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже больше 25,4 миллиона тестов на коронавирус. Только за минувшие сутки их сделано 197 тысяч.

Ранее "Правда.Ру" писала, что те, кто переболел COVID-19, жалуются на активное облысение, чувство усталости, высокую температуру, озноб и одышку. Между тем первая российская вакцина от коронавируса уже готова. Об этом сообщили в Министерстве обороны.