Анапа осталась без мэра

В разгар курортного сезона мэр Анапы ушел в отставку. Добровольно с себя сложил полномочия Юрий Поляков.

Сегодня в городе прошла проверка, которую возглавил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что сфера строительства требует усиленного внимания, завтра в городе начнет работать специальная комиссия.

"По итогам выезда Вениамина Кондратьева в муниципалитет действующий мэр города Юрий Поляков принял решение покинуть свой пост по собственному желанию. Глава Анапы попросил губернатора края принять его отставку", — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По мнению главы региона, местные власти недостаточно внимания уделяют самостроям и не справляются с ситуацией в строительной сфере. В городе намерены ужесточить процесс выдачи разрешений на возведение любых построек.

Поляков был мэром Анапы с 2017 года. Кондратьев поблагодарил его за работу и принял отставку.

Напомним, что также сегодня в отставку ушел мэр Норильска Ринат Ахметчин. Также в отставку отправлен губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.