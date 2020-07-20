Губернатора Хабаровского края выберут в следующем году

Главу Хабаровского края выберут в следующем году. Единый день голосования в 2021 году состоится 19 сентября.

Одновременно местные жители будут выбирать депутатов Государственной Думы.

"С учетом сроков, установленных законом, выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования в следующем году, совместно с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва", — рассказал член ЦИК Евгений Шевченко.

Напомним, что предыдущего губернатора дальневосточного региона Сергея Фургала президент России Владимир Путин отправил в отставку в связи с утратой доверия. Главу края подозревают в организации убийств, которые произошли в 2000-х годах. Врио губернатора назначен депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Михаил Дегтярёв. Назначая его, Путин пожелал удачи и напомнил о стратегических планах развития региона.

Опального Сергея Фургала держат в столичном СИЗО "Лефортово". Десятого июля суд арестовал его на два месяца. В Хабаровском крае это вызвало волну народных протестов. Как заявил сам экс-губернатор, он узнал о волнениях из секретной телеграммы, которую ему отправил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.