Назначен врио главы Хабаровского края

Сергея Фургала отправили в отставку. Причиной стала утрата доверия.

Решение принято в Кремле.

"Постановляю: отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента РФ", — говорится в указе, который сегодня подписал президент Владимир Путин.

Напомним, что уже бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан 9 июля. Его обвиняют в организации убийств в 2000-х годах. Сейчас он находится в московском СИЗО "Лефортово". Свою вину политик отрицает.

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен депутат Государственной Думы от ЛДПР Михаил Дегтярёв. Успеха ему пожелал президент России. Владимир Путин напомнил, что новый глава региона должен помнить о стратегических планах развития края.

Первый отчет Дегтярёв намерен представить через месяц. Он доложит главе государства о положении дел в Хабаровском крае.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в ЛДПР подобрали кандидатов на место Фургала. Среди предложенных вакансий лидер партии Владимир Жириновский называл и Михаила Дегтярёва.