В Москве начался новый сезон проекта "Управленческая среда"

В среду, 15 июля, стартовал новый сезон образовательного проекта для управленцев системы образования города Москвы и регионов "Управленческая среда".
"Это проект является фактически тренингом для управленческих команд системы образования. У нас на каждом таком тренинге более 300 активных участников. Главная задача — помочь друг другу найти самые эффективные, результативные и интересные механизмы и инструменты управления школой для достижения наиболее высоких образовательных результатов", — говорит начальник Управления развития кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов.
Помимо непосредственно тренинга "Управленческая среда" предполагает презентацию, защиту и обсуждение лучших управленческих и образовательных проектов, инструментов и механизмов. Проект позволяет выявлять и совершенствовать креативные решения и в целом является площадкой для поиска талантливых молодых управленцев.
В этом году проект "Управленческая среда" будет поделен на две части, которые будут чередоваться.
В таком формате встречи начнут проходить с сентября на площадках Межрайонных советов директоров и на Московском образовательном телеканале. Регистрация управленческих команд продлится до конца августа.
"Мы отбираем на "Управленческую среду", прежде всего, те управленческие команды и идеи, которые были успешно представлены в программе "Московская школа. Опыт", — говорит Илья Новокрещенов.
В прошлом сезоне на "Управленческую среду" прошло 6200 регистраций. Всего в нем приняли участие 13 команд, пять из которых были признаны победителями.
В прошлом сезоне к московскому проекту "Управленческая среда" впервые присоединились представители регионов.
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