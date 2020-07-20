В Москве начался новый сезон проекта "Управленческая среда"

В среду, 15 июля, стартовал новый сезон образовательного проекта для управленцев системы образования города Москвы и регионов "Управленческая среда".

"Это проект является фактически тренингом для управленческих команд системы образования. У нас на каждом таком тренинге более 300 активных участников. Главная задача — помочь друг другу найти самые эффективные, результативные и интересные механизмы и инструменты управления школой для достижения наиболее высоких образовательных результатов", — говорит начальник Управления развития кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов.

Помимо непосредственно тренинга "Управленческая среда" предполагает презентацию, защиту и обсуждение лучших управленческих и образовательных проектов, инструментов и механизмов. Проект позволяет выявлять и совершенствовать креативные решения и в целом является площадкой для поиска талантливых молодых управленцев.

В этом году проект "Управленческая среда" будет поделен на две части, которые будут чередоваться.

Первая из них — "Диалог с Департаментом образования и науки города Москвы", где спикерами выступают заместители руководителя и начальники управлений образовательного ведомства столицы. Именно в этом формате прошла первая встреча нового сезона 15 июля.

Вторая часть — "Диалог с коллегами", где сами управленческие команды образовательных организаций рассказывают коллегам о своих наработках.

В таком формате встречи начнут проходить с сентября на площадках Межрайонных советов директоров и на Московском образовательном телеканале. Регистрация управленческих команд продлится до конца августа.

"Мы отбираем на "Управленческую среду", прежде всего, те управленческие команды и идеи, которые были успешно представлены в программе "Московская школа. Опыт", — говорит Илья Новокрещенов.

В прошлом сезоне на "Управленческую среду" прошло 6200 регистраций. Всего в нем приняли участие 13 команд, пять из которых были признаны победителями.

В прошлом сезоне к московскому проекту "Управленческая среда" впервые присоединились представители регионов.