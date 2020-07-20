Оперштаб: каждый четвертый инфицированный COVID не имеет симптомов

Жители 85 регионов России получили положительные тесты на коронавирус за минувшие сутки. У 26,2% из них не было внешних проявлений заболевания.

Больше всего новых случаев в Москве. В столице инфекцию подхватили еще 578 человек. Как отметили в оперативном штабе, прирост инфицированных упал на 46% за месяц. Уже пятый день количество выявленных случаев держится на уровне 500.

В Ханты-Мансийском автономном округе 236 новых случая, в Свердловской области — 234 человека. В семи регионах страны за сутки коронавирусом заболели более 150 человек. Так, в Санкт-Петербурге 195 новых случаев заражения, в Нижегородской области — 191, в Алтайском крае — 191, в Иркутской области — 178, в Мурманской области — 172, в Ямало-Ненецком автономном округе — 155, в Подмосковье — 153.

В пяти регионах России число инфицированных увеличилось не более, чем на десять человек. Так, в Еврейской АО положительный тест на коронавирус получил один местный житель, в Чукотском АО и Ненецком АО — по два человека, в Чечне и Калмыкии — по восемь.

Всего в России за сутки выявлено 5 940 новых случаев коронавируса. 85 человек скончались, 3 258 пациентов выздоровели.