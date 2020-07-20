В России прирост инфицированных составил меньше 6 тыс. человек

Больше 777 тысяч случаев коронавируса зарегистрировано в России с начала эпидемии. За минувшие сутки число инфицированных выросло на 5 940 человек.

Впервые за продолжительное время прирост коронавирусных больных составил меньше шести тысяч. Накануне сообщалось о 6 109 новых заражениях, днем ранее их было 6 234.

За сутки скончались 85 россиян, имевших положительные тесты на COVID-19. Накануне оперативный штаб сообщал о 95 летальных исходах. Еще на день раньше их было 124. Всего с начала эпидемии жертвами коронавируса стали 12 427 россиян.

Выздороветь смогли уже 553 602 пациента. Из них за последние сутки — 3 258 человека.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже больше 25,2 миллиона тестов на коронавирус. За последних 24 часа их сделано 259 тысяч. Под наблюдением медиков остаются 272,6 тысячи россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что коронавирус был завезен в Россию из Европы, а не из Китая. К такому выводу пришли ученые Сколтеха.

К утру понедельника, 20 июля, по данным университета Хопкинса, почти 14,5 миллиона человек во всем мире получили положительный результат теста на коронавирус.