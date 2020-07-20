До 1500 безработных москвичей ежедневно обращаются за пособием

Рынок труда в Москве возвращается к привычной жизни. С каждым днем все меньше москвичей обращаются за получением пособия по безработице.

По данным столичной мэрии, число таких запросов с апреля упало на 90%.

"Если в апреле в центр ежедневно поступало более 10 тысяч заявок, то сейчас количество обратившихся за пособием сократилось до 1200-1500 в день, то есть почти на 90 процентов меньше. Это связано с тем, что рынок труда оживает: снимаются введенные ранее ограничения, все больше компаний и сотрудников возвращаются к привычной жизни, появляются новые рабочие места", — рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Безработным предлагают самые разные вакансии. Работу нашли больше 25 тысяч человек. В базе данных есть порядка 72 тысяч вакансий.

Между тем количество безработных в России выросло на 93 тысячи человек. Уровень безработицы в июне поднялся до 6,2%. Для сравнения, в мае это было 6,1%, в апреле — 5,8%, в марте — 4,7%.

Ранее "Правда.Ру" писала, что безработица в России есть и будет усугубляться.