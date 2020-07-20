Донской губернатор оценил центр поддержки бизнеса в Миллерово

Гостем недавно открытого в Миллерово центра поддержки предпринимателей стал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Главе региона продемонстрировали, как ведутся мастер-классы для бизнесменов и как с ними же работают индивидуально.

Именно инициатива местных предпринимателей стала поводом для открытия центра под названием "Мой бизнес" в режиме одного окна. Ранее, чтобы воспользоваться аналогичными услугами и консультациями, приходилось ездить в учреждение города Шахты, а это 150 километров пути. В рамках онлайн-форума "Новые вызовы. Новые решения" в июне этого года было подано обращение, на основе которого филиал "Моего бизнеса" появился и в Миллерово.

Центр включает в себя 90 квадратных метров, где получатели услуг собираются в комфортабельном зале. Здесь есть переговорная и бизнес-зона с компьютерами и прочей офисной техникой. Имеется конференц-зал на 30 человек, где для бизнесменов будут проводить семинары и тренинги.

"Это уже шестой такой центр в области. Как показала работа предыдущих, они востребованы. Сегодня в Ростовской области зарегистрированы 19 тысяч самозанятых, год назад было 12 тысяч. Это неплохой рост. Центры — для них и для тех, кто только начинает свой бизнес. Такие площадки полезны для предпринимателей, помогают им в развитии своего дела. И мы не будем останавливаться, будем продолжать развитие сети таких центров в области", — прокомментировал Василий Голубев.

Создание и развитие подобных центров является ключевой деятельностью в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Ростовской области.

Их деятельность направлена на снижение административных барьеров, упрощение доступа бизнеса к разнообразным ресурсам, в том числе кредитным и образовательным. За прошедший год оказано свыше 14,5 тыс. консультаций для более 7 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, свыше 3,5 тыс. физических лиц, выдано 505 микрозаймов, в том числе с льготной процентной ставкой.