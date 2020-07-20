В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Европейская часть России и юг Западной Сибири к середине наступившей недели окажутся во власти холодного воздуха - там столбики термометров опустятся в среднем на 10°.

Об этом сообщил сегодня Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

По словам синоптика, сильнее всего - дл 17-18° похолодает в Калининградской области.

Однако, как уточнил Вильфанд, похолодание не затронет восток Центра России:

"В Рязанской, Ивановской, Ярославской, Владимирской областях будет примерно 20-25° градусов. Зато постепенно столбики термометров пойдут вниз в Поволжье - до 27-28° градусов".

Температурная аномалия также будет уменьшаться на Урале - на смену сорокаградусной жаре придут привычные 23-28.

А вот на юг Западной Сибири жара вернется, хотя и ненадолго: