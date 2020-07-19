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Нижегородцам посоветовали открыть окна для выветривания газа

Россия » Северо-Запад » Новгород

Жителям Нижнего Новгорода, которые находятся в районе сильного запаха газа посоветовали открыть окна для проветривания помещений.

"Рекомендуется качественно проветрить квартиры", — сообщила пресс-служба губернатора региона.

В ведомстве также уточнили, что спасатели занимаются поиском источников запаха.

Ранее сообщалось, что жители города жалуются на сильный запах газа в разных районах города.

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