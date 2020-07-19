Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин скончался. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
"От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Викторовича Карпушкина, заместителя председателя правительства Самарской области", — сообщил глава региона Дмитрий Азаров.
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