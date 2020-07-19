По информации пресс-службы ГУ МВД, в один из домов в Азовском районе Ростовской области проникли неизвестные и совершили разбойное нападение.
Как выяснилось, грабители напали на дом экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова.
"Во время нападения убита его сестра, сам Песков госпитализирован с травмой головы", — рассказал агентству РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.
В одном из московских отелей в центре столицы была обнаружена мертвой известная психотерапевт и сексолог Анна Амбарцумян.