На бывшего директора "Ростсельмаша" напали в собственном доме

По информации пресс-службы ГУ МВД, в один из домов в Азовском районе Ростовской области проникли неизвестные и совершили разбойное нападение.

Как выяснилось, грабители напали на дом экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова.