Дорожные камеры научатся штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО

По информации портала "Газета.Ru", к началу этой осени запустят новую IT-платформу страховщиков.

"Сейчас завершаются все подготовительные мероприятия и система фиксации заработает практически одновременно с вступлением в силу поправок в ОСАГО", — сообщили ведомству источники в страховых компаниях.

Из этого следует, что с сентября видеокамеры для наблюдения за дорожным движением смогут выявлять и фиксировать отсутствие полиса ОСАГО у водителей.