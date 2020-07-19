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Россия

По информации портала "Газета.Ru", к началу этой осени запустят новую IT-платформу страховщиков.

"Сейчас завершаются все подготовительные мероприятия и система фиксации заработает практически одновременно с вступлением в силу поправок в ОСАГО", — сообщили ведомству источники в страховых компаниях.

Из этого следует, что с сентября видеокамеры для наблюдения за дорожным движением смогут выявлять и фиксировать отсутствие полиса ОСАГО у водителей.

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