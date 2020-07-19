В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за жары

В Сочи было объявлено экстренное предупреждение из-за аномального повышения температуры воздуха до 37 градусов выше нуля по Цельсию.

Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.