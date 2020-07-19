В Сочи было объявлено экстренное предупреждение из-за аномального повышения температуры воздуха до 37 градусов выше нуля по Цельсию.
Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.
"Экстренное предупреждение. Днём и вечером 20 июля на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36…+37 °С", — сказано в сообщении спасателей.
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