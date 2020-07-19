Анапские фотографы предлагали туристам животных из Красной Книги

В Анапе провели межведомственный рейд, в ходе которого у местных фотодельцов изъяли несколько видов редких животных.

"У фотоживодеров на смотровой площадке "Ласточкино гнездо" изъяты 2 краснокнижных ястреба, на Пионерском проспекте — 2 яванские макаки и 2 попугая ара", — рассказали в пресс-службе администрации города агентству "ТАСС".

Данные животные являются исчезающими видами и занесены в Красную книгу.

В ведомстве отметили, что нарушителям будут выписаны соответствующие штрафы, а животных отправят в лиценированные зоопарки.